ABD’den Moskova’ya yaptırım listesi

ABD
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2016 Başkanlık seçimlerine Rusya
'nın müdahale ettiği yönündeki iddiaların peşini bırakmadığını Rusya'ya "en üst seviyede" ekonomik yaptırımları gündeme alarak gösterdi. ABD Hazinesi, yaptırım kapsamına alınmasını istediği isimleri, ABD Kongresi'ne pazartesi günü sundu. 'Kremlin dosyası' adlı listede, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov dahil 210 kişinin ismi bulunuyor. İLİŞKİLER KOPAR
Kongre listeyi onaylarsa, ABD-Rusya ilişkilerinde gerilim kaçınılmaz görünüyor. Uzmanlar, listedekilere "İstendiği zaman hakkınızda yaptırımlar uygulanacak" mesajı iletildiği ve özellikle iş dünyasının ve elitlerin Kremlin ile işbirliğinden vazgeçmeye zorlandığı yorumunu yapıyor.