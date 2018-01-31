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’den ’ya yaptırım listesi

Hazinesi, yaptırım kapsamına alınmasını istediği isimleri, ABD Kongresi'ne sundu. Listede Dimitri Medvedev, Sergey Şoygu, Sergey Lavrov, Dimitri Peskov dahil 210 kişinin ismi bulunuyor

Giriş Tarihi: 31.1.2018
ABD’den Moskova’ya yaptırım listesi
, 2016 Başkanlık seçimlerine 'nın müdahale ettiği yönündeki iddiaların peşini bırakmadığını Rusya'ya "en üst seviyede" ekonomik yaptırımları gündeme alarak gösterdi. ABD Hazinesi, yaptırım kapsamına alınmasını istediği isimleri, ABD Kongresi'ne pazartesi günü sundu. 'Kremlin dosyası' adlı listede, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov dahil 210 kişinin ismi bulunuyor.

İLİŞKİLER KOPAR
Kongre listeyi onaylarsa, ABD-Rusya ilişkilerinde gerilim kaçınılmaz görünüyor. Uzmanlar, listedekilere "İstendiği zaman hakkınızda yaptırımlar uygulanacak" mesajı iletildiği ve özellikle iş dünyasının ve elitlerin Kremlin ile işbirliğinden vazgeçmeye zorlandığı yorumunu yapıyor.
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ABD’den Moskova’ya yaptırım listesi
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