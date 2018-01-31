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Bahreyn'de iki kişiye idam cezası

Bahreyn'de "terör örgütü kurmak" suçlamasıyla yargılanan iki kişinin idam cezasına çarptırıldığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 15:21
Bahreyn'de iki kişiye idam cezası

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Manama 4'üncü Büyük Ceza Mahkemesi, 60 sanığın yargılandığı davada kararlarını açıkladı.

Terör örgütü kurmak suçundan iki sanık hakkında idam cezasına hükmeden mahkeme, 56 sanık hakkında ise 5 yıl ila müebbet hapis cezası verdi. İki sanık ise beraat etti.

Mahkemenin ayrıca 47 kişinin vatandaşlığının düşürülmesine karar verdiği aktarıldı.

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Bahreyn Terör Savcılığı, söz konusu davada yargılanan 60 kişiden 24'ünün kaçak olduğunu belirtti. Açıklamada, gıyaben yargılanan sanıkların, , ve 'da yaşadığı bilgisi paylaşıldı.

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Bahreyn'de iki kişiye idam cezası
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