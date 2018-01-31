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’a ödül Thomas’a hapis

, ’de devlet sırrını ifşa edip kaçan ’ı korumaya aldı. Alman vatandaşları Thomas M. ile Martin M. ise ‘devlet sırrını ifşa etmek’ suçundan tutuklandı

Giriş Tarihi: 31.1.2018
Can Dündar’a ödül Thomas’a hapis
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TIR'larını ifşa ederek, hain 'cülere tetikçilik yapan Cumhuriyet gazetesinin eski yayın yönetmeni , 'ya firar etti, mağdur rolünü oynadı. Almanya, 'ye yaptığı ihanet ve 'a yaptığı hakaretler yüzünden, Can Dündar'a sahip çıktı, pasaport bile verdi. Dündar, devlet sırlarını yayımlayarak suç işlediği bilindiği halde korundu, el üstünde tutuldu.

THOMAS İLE MARTIN CEZAEVİNDE
Almanya'da bir süre önce emsal bir olay yaşandı. Almanya Federal Savcılığı, patlayıcı maddeler üreten bir şirkette çalışan 54 yaşındaki Thomas M. ile bir silah şirketinde şube müdürü olan 59 yaşındaki Martin M.'nin devlet sırlarını ifşa ettikleri gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı. Ancak Can Dündar için kıyameti koparanlar, iki Alman'ın tutuklanmasına sessiz kaldı.

İHANET ALMANYA'DA DA ÇOK CİDDİ BİR SUÇ
Can Dündar FETÖ'cü hainlerin durdurduğu MİT TIR'larını ifşa etti, "Hükümet teröristlere silah gönderiyor" iftirasını gazetesine bastı. Şimdi Almanya'da gününü gün ediyor. Aynı Almanya, Thomas M.'yi, 'nın bütçe planlamasıyla ilgili taslağını Martin M.'ye vererek, yayılmasını sağlamakla suçluyor. Çünkü ihanet Almanya'da da ciddi bir suç.
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Can Dündar’a ödül Thomas’a hapis
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