Can Dündar’a ödül Thomas’a hapis

TIR'larını ifşa ederek, hain FETÖ 'cülere tetikçilik yapan Cumhuriyet gazetesinin eski yayın yönetmeni Can Dündar Almanya 'ya firar etti, mağdur rolünü oynadı. Almanya, Türkiye 'ye yaptığı ihanet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 'a yaptığı hakaretler yüzünden, Can Dündar'a sahip çıktı, pasaport bile verdi. Dündar, devlet sırlarını yayımlayarak suç işlediği bilindiği halde korundu, el üstünde tutuldu.Almanya'dabir süre önce emsal bir olay yaşandı. Almanya Federal Savcılığı, patlayıcı maddeler üreten bir şirkette çalışan 54 yaşındaki Thomas M. ile bir silah şirketinde şube müdürü olan 59 yaşındaki Martin M.'nin devlet sırlarını ifşa ettikleri gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı. Ancak Can Dündar için kıyameti koparanlar, iki Alman'ın tutuklanmasına sessiz kaldı.CanDündar FETÖ'cü hainlerin durdurduğu MİT TIR'larını ifşa etti, "Hükümet teröristlere silah gönderiyor" iftirasını gazetesine bastı. Şimdi Almanya'da gününü gün ediyor. Aynı Almanya, Thomas M.'yi, Savunma Bakanlığı 'nın bütçe planlamasıyla ilgili taslağını Martin M.'ye vererek, yayılmasını sağlamakla suçluyor. Çünkü ihanet Almanya'da da ciddi bir suç.