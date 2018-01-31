Çocukluğunda gözleri yüzünden hep dışlandı! Şimdi paraya para demiyor...
Arkadaşları on hep dışladı; gözlerindeki problem nedeniyle hiçbir zaman kendisini bir yere ait hissedemedi. 1995 doğumlu Sarah Mcdaniel bu farklılığıyla yaşamayı öğrendi ve şimdi ajanslar peşinde koşuyor! İşte genç kadının ilham veren hikayesi...
Giriş Tarihi: 31.1.2018 10:18Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 10:36
Sarah Mcdaniel, 30 Temmuz 1995'de ABD-Roseville, California'da dünyaya geldi. Genç yaşına rağmen güzelliğinin yanı sıra kendisini öne çıkaran bir farklılığı vardı. O da Heterokromi'ydi.