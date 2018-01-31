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Çocukluğunda gözleri yüzünden hep dışlandı! Şimdi paraya para demiyor...

Arkadaşları on hep dışladı; gözlerindeki problem nedeniyle hiçbir zaman kendisini bir yere ait hissedemedi. 1995 doğumlu bu farklılığıyla yaşamayı öğrendi ve şimdi ajanslar peşinde koşuyor! İşte genç kadının ilham veren hikayesi...

Giriş Tarihi: 31.1.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 10:36
Çocukluğunda gözleri yüzünden hep dışlandı! Şimdi paraya para demiyor...

, 30 Temmuz 1995'de ABD-Roseville, California'da dünyaya geldi. Genç yaşına rağmen güzelliğinin yanı sıra kendisini öne çıkaran bir farklılığı vardı. O da 'ydi.

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Çocukluğunda gözleri yüzünden hep dışlandı! Şimdi paraya para demiyor...
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