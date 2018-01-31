Film değil gerçek

Fransız
dağcı Elisabeth Revol (37), dünyanın en yüksek 9'uncu dağı, 8 bin 126 metre yükseklikteki Nanga Parbat'ın zirvesinden kurtarıldı. Ancak Revol'ün yol arkadaşı Polonyalı Tomasz Mackiewicz (43) bulunduğu noktadan kurtarılmadı. Sonu büyük bir trajediyle biten kurtarma öyküsü film senaryolarını aratmadı. İki dağcı, 63 kişiye mezar olan ve "Katil Dağ" olarak adlandırılan Nanga Parbat'ın zirvesine çıkıyordu. 7 bin 280 metreye güçlükle ulaşabilmiş ve gece konaklamak için mola vermişti. Ancak büyük bir fırtınanın ardından iki tırmanışçı Himalayaların
2'nci büyük tepesi olan Nanga Parbat'ta cuma günü mahsur kaldı. Revol uydu telefonuyla, 7 bin 450 metrede zor durumda kaldıklarına dair bir alarm verdi. Mackiewicz ise kar körlüğüne maruz kalmıştı ve cildi soğuktan yanmaya başlamıştı. Pulmoner ve serebral ödem yüzünden zor durumda olan Mackiewicz'in durumu gittikçe umutsuzlaşıyordu. Revol bu noktada belki de hayatının en zor kararını verdi. Mackiewicz'i yalnız bırakarak inişe geçti. Çünkü kendi de donmaya başlamış ve takattan düşüyordu. İNANILMAZ FEDAKÂRLIK
Dondurucu hava şartlarına rağmen çadırsız, yiyeceksiz ve nereye varabileceğini bilmeksizin 7 bin 200 metreye kadar inmeyi başardı. Cumartesi sabahı 6 bin 700 metre yükseklikte olduğu mesajını gönderen tırmanışçının sol ayağındaki 5 parmak donmuştu. Bu sırada dağcıları kurtarmak amacıyla bir helikopter kiralamak için yardım kampanyası başlatıldı. 24 saatte 60 bin euro toplandı. O sırada bir grup Polonyalı dağcı 8 bin 611 metre yükseklikteki Godwin-Austen olarak da bilinen K2 zirvesine tırmanış gerçekleştiriyordu. Yüksek rakımdaki iklime alışkın olan dağcılar cumartesi günü helikopterle arkadaşlarına yardım etmeye gittiler ancak helikopter Mackiewicz'in bulunduğu yere çıkamıyordu. Tırmanışçılığın iki büyük ismi Denis Urubko ve Adam Bielicki gece karanlığında olağanüstü bir tırmanış gerçekleştirdi ve pazar günü Revol'ün bulunduğu yere gitmeyi başardı. Korkunç kış şartları içinde kâbus gibi dört gün süren bir iniş sürecinin ardından Revol; Polonyalı dağcılar tarafından kurtarılabildi. Ludovic yerel saatle 4'te yaptığı açıklamada, "Mackiewicz'i kurtarmak ne yazık ki artık imkânsız. Bu korkunç ve acı verici bir karar. Acımız çok büyük" ifadelerine yer verdi.