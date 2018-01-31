Fransa'da cami kapatma kararı onandı

Danıştaydan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Marsilya'da Es-Sunna adlı caminin 6 aylığına kapatılmasına ilişkin alınan kararın onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, "cami cemaatinin radikal bir dini anlayışı savunduğu ve özellikle de gençlerin bundan etkilendiği" ifadesi kullanılarak, cemaatten en az 5 kişinin Suriye ve Irak bölgesine gittiği kaydedildi.

"BÖLGE VALİSİ ÖYLE İSTEDİ"

Marsilya İdari Mahkemesi, Bölge Valisi Pierre Dartout'un talebi üzerine, 16 Aralık 2017'de din görevlisinin "radikal ideolojiyi, ayırımcılığı ve şiddeti teşvik ettiğine" hükmederek camiyi 6 aylığına kapatma kararı vermişti.

CAMİ DERNEĞİ, DANIŞTAY'A BAŞVURDU

Es-Sunna Camisi Derneği, idari mahkemenin kararının iptal edilmesi için Danıştaya başvurmuştu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Es-Sunna Camisi Derneğinin avukatı Philippe Perollier, mahkemede ayrımcılığa ve şiddete teşvik ettiği öne sürülen cuma hutbelerinin 2013 yılına ait olduğunu ve bu yüzden verilen kapatma kararını şaşırtıcı bulduğunu ifade etmişti.

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Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarından sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması 1 Kasım 2017'de kaldırılmıştı. OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan bazı değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirilmişti. Yeni kanuna göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredilirken camilerin kapatılması kolaylaşıyor.

Ülke genelinde OHAL çerçevesinde 19 cami kapatılırken herhangi bir sinagog veya kilise kapatılmadı.