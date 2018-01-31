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Süper mavi ve kanlı ay tutulması ne zaman saat kaçta başlıyor? - Türkiye'den izlenecek mi?
'Kanlı Ay' , 'Mavi Ay' ve 'Süper Ay' tutulması için nefesler tutuldu. En son 132 yıl önce yaşanan doğa olayının 31 Ocak tarihinde görülmesi bekleniyor. Peki tarihi an Türkiye'den izlenecek mi? Süper ay, kanlı ay ve mavi ay tutulması saat kaçta başlıyor? İşte binlerce kişinin heyecanla beklediği ay tutulması ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 31.1.2018 08:26Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 08:27
En son 1886 yılında görüldüğü düşünülen doğa olayının 31 Ocak tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Peki 'Kanlı Ay' , 'Mavi Ay' ve 'Süper Ay' tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? 'Kanlı Ay' , 'Mavi Ay' ve 'Süper Ay' nedir?