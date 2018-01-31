Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kardak'da tansiyon düştü

'da tansiyon düştü

22 yıldır Yunanistan ile Türkiye arasından gerginliğe neden olan kayalıklarından bugün hayat normale döndü. Balıkçıların avlandığı, Yunan botlarının ise uğramadığı kayalıklarda, Türk ekipleri ise devriye görevini sürdürdü.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 17:23
Kardak'da tansiyon düştü

krizinin 22'nci yıl dönümünde Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'u kardak kayalıklarına hücum botu ile gelerek çelenk bırakmak istemişti. Türk botlarından yapılan ikaz üzerine, Yunan bakanı taşıyan hücümbot bölgeden ayrılmıştı.

Yaşanan gerginliğin ardından Türk Komutanlığı unsurları ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ekipler bölgede ki güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardı. Sahil güvenlik ekipleri bugünde Çatal Ada, Çavuş Adası ve Kardak önlerinde devriye görevlerine devam etti. Balıkçı teknelerin ise kardak kayalıkları çevresinde avlandıkları görüldü. Yunan Sahil Güvenlik botları ise bölgede görülmedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir hücum botunun Çatal Adası açıklarında ki bekleyişi sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kardak'da tansiyon düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN