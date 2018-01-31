Macron'dan skandal Afrin açıklaması!

MACRON'UN SÖZLERİNE TÜRKİYE'DEN YANIT!

Başbakan Binali Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrin harekâtına yönelik "İşgale dönerse karşı çıkarız" açıklamasına tepki gösterdi.

"Fransa'nın düşüncesi sakat, işgal yok" diyen Başbakan Yıldırım, Suriye'den Hatay'a atılan roketlere ilişkin de "Terör örgütü orada burada sivillere zarar veriliyor diye kara propaganda yapılıyor. Asıl zarar gören sivil vatandaşlarımız. Daha bugün Hatay'da gerçekleşen roketli saldırıda 17 yaşındaki Fatma Avlar isimli vatandaşımız zarar görmüştür. Göründüğü gibi zarar gören siviller bölgedekiler değil Türkiye'deki vatandaşlarımızdır" dedi.