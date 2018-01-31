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Macron'dan skandal açıklaması!

'nin terör örgütü 'nın Suriye kolu YPG/PYD'ye yönelik gerçekleştirdiği Zeyin Dalı harekatına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan skandal bir açıklama geldi. Macron, Le Figaro gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin operasyonunun terörle mücadele odaklı olması gerektiğini ve bir 'işgal operasyonuna' dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 31.1.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 13:32
Macron'dan skandal Afrin açıklaması!

MACRON'UN SÖZLERİNE TÜRKİYE'DEN YANIT!

Başbakan Binali Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un harekâtına yönelik "İşgale dönerse karşı çıkarız" açıklamasına tepki gösterdi.

"Fransa'nın düşüncesi sakat, işgal yok" diyen Başbakan Yıldırım, Suriye'den Hatay'a atılan roketlere ilişkin de "Terör örgütü orada burada sivillere zarar veriliyor diye kara propaganda yapılıyor. Asıl zarar gören sivil vatandaşlarımız. Daha bugün Hatay'da gerçekleşen roketli saldırıda 17 yaşındaki Fatma Avlar isimli vatandaşımız zarar görmüştür. Göründüğü gibi zarar gören siviller bölgedekiler değil 'deki vatandaşlarımızdır" dedi.

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Macron'dan skandal Afrin açıklaması!
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