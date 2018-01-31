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Soçi’de bayrak krizi

Giriş Tarihi: 31.1.2018
Soçi’de bayrak krizi
Soçi'de yapılan Ulusal Diyalog Kongresi'nde zirve başlamadan bayrak krizi patlak verdi. 'dan Soçi'ye giden 10 kişilik Türkmen grup havalimanında asılı olan zirvenin logosunda Esad rejiminin bayrağı olmasını protesto etti. Esad rejimi bayrağının logodan çıkarılması talebi kabul edilmeyen Türkmenler, zirveye katılmama kararı aldı. , Suriyeli muhaliflerin, kongredeki temsil yetkisini Türk heyetine verdiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Rus mevkidaşı ile konuya ilişkin iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu kriz, yaklaşık bin 500 Suriyeli delegenin katıldığı zirvenin 2,5 saat gecikmeyle başlamasına neden oldu. Zirvenin sonuç bildirgesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı vurgusu yapılırken, "Suriye halkı kendi geleceğine seçimle karar vermeli" denildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, "Kongrenin en önemli sonucu, anayasa komitesi kurulması yönündeki çağrıdır" ifadeleri kullanıldı. Bu arada terör örgütü THKP-C Acilciler örgütü lideri 'ın Soçi Kongresi'ne katılmasına tepki gösterdi. 'dan konuyla ilgili izahat istendi.
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Soçi’de bayrak krizi
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