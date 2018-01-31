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Suudi prenslerin çoğu serbest kaldı

Giriş Tarihi: 31.1.2018
Suudi prenslerin çoğu serbest kaldı
'da yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle gözaltına alınan prensler ve iş adamlarının da aralarında bulunduğu kişilerden 325'inin serbest bırakıldığı, 56'sının ise hala gözaltında tutulduğu ve haklarındaki soruşturmanın devam ettiği duyuruldu. Suudi Arabistan Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada devlet hazinesine iade edilen tutarın şu ana kadar 400 milyar riyal (yaklaşık 106 milyar dolar) değerinde olduğunu belirtti. Bu rakam, yolsuzluk operasyonu başındaki iade tutarının dört katı büyüklüğünde.
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Suudi prenslerin çoğu serbest kaldı
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