Trump’a 24 milyon dolarlık buzdolabı

ABD
başkanlarını taşıyan ve Air Force
One olarak bilinen Boeing 747 modeli uçağında kullanılan 5 buzdolabından 2'sini değiştirmenin maliyetinin 24 milyon dolar olduğu açıklandı. Air Force sözcüsü Ann Stefanek ise yeni buzdolabı alma gerekçesini, "Bu iki cihaz 1990'ların teknolojisiyle imal edilmişti ve besinleri kısa dönemli saklamak için yapılmıştı. Düzenli olarak çalışsa da özellikle sıcak ve nemli bölgelerde çıkan arızalar nedeniyle güvenilirlikleri azaldı" ifadeleriyle açıkladı. ABD Hava Kuvvetleri buzdolaplarının yenisiyle değiştirilmesi için Boeing firmasıyla geçen yıl aralık ayında 24 milyon dolarlık bir sözleşme yapmıştı.