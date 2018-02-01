950 madenci mahsur kaldı

Güney Afrika'nın Özgür Devlet (Free State) bölgesindeki Beatrix Maden Ocağı'nda fırtına nedeniyle elektriklerin kesilmesi sonucu 950 madencinin mahsur kaldığı belirtildi.

Maden şirketi Sibanye-Stillwater'ın sözcüsü James Wellsted yaptığı açıklamada, elektrik olmaması nedeniyle madencilerin asansörle yukarı çıkamadığını ve madencilerin durumunun iyi olduğunu söyledi.

65 MADENCİ KURTARILDI

Çalışanlara yemek ve su verebildiklerini söyleyen Wellsted, 65 madencinin kurtarıldığını diğer madencilerin de kurtarılacağını çalışmaların sürdüğünü açıkladı.