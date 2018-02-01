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950 madenci mahsur kaldı

’da bir altın madeninde çalışan 950 madenci elektrik kesintisi nedeniyle mahsur kaldı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 21:40 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 22:08
950 madenci mahsur kaldı

'nın Özgür Devlet (Free State) bölgesindeki Beatrix 'nda fırtına nedeniyle elektriklerin kesilmesi sonucu 950 madencinin mahsur kaldığı belirtildi.

Maden şirketi Sibanye-Stillwater'ın sözcüsü James Wellsted yaptığı açıklamada, elektrik olmaması nedeniyle madencilerin asansörle yukarı çıkamadığını ve madencilerin durumunun iyi olduğunu söyledi.

65 MADENCİ KURTARILDI

Çalışanlara yemek ve su verebildiklerini söyleyen Wellsted, 65 madencinin kurtarıldığını diğer madencilerin de kurtarılacağını çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

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950 madenci mahsur kaldı
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