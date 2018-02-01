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Alman parlamentosunda skandal görüntü! Boyunlarına paçavralarını astılar

Afrin gündemiyle toplanan Almanya Parlamentosu skandal görüntülere sahne oldu. ler boyunlarına paçavraları asarak, Zeytin Dalı harekatının bir an önce durdurulmasını istedi.

Giriş Tarihi: 1.2.2018 18:23 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 18:29
Alman parlamentosunda skandal görüntü! Boyunlarına PKK paçavralarını astılar
Alman Federal Meclisi bugünkü oturumunda 'nin isteği üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin () 'nin Afrin kentindeki / ve hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin DalıHarekatı ele alındı.



PKK PAÇAVRALARI İLE OTURDULAR

'nin harekata bir an önce son vermesini isteyen ler boyunlarındaki PKK paçavraları ile oturuma katıldılar.

AB'DEN SİYASİ TAVIR TALEP ETTİLER

Avrupa Birliği'nden siyasi tavır talep eden Yeşiller Partisi, Türkiye'ye verilen desteğin sonlandırılması ve silah satışının durdurulmasını istedi


SUSMAK ERDOĞAN'A DİZ ÇÖKMEKTİR

Eş Başkanı Katja Kipping, ve Dışişleri Bakanı Gabriei'i Afrin harekatına karşı susmakla suçlayıp 'susmak Erdoğan'a diz çökmektir' dedi.
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Alman parlamentosunda skandal görüntü! Boyunlarına PKK paçavralarını astılar
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