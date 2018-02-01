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Balina Wikie’yi insan gibi konuşturdular

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018
Balina Wikie’yi insan gibi konuşturdular
'nın Antibes kentindeki bir deniz parkında tutulan Orca türü bir balina, insan gibi konuşarak kayıtlara geçti. Bilim insanları tarafından eğitilen Wikie adı verilen dişi katil balina, insanları taklit ederek hava deliği üzerinden "Merhaba" ve "Güle güle" diyebiliyor. 16 yaşında olan Wikie, kendisiyle ilgilenen bakıcısına ismiyle "Amy" diyerek hitap ederken üçe kadar da sayabiliyor. Uzmanlar, katil balinaların yunusları ve deniz aslanlarını taklit edebildiklerini ancak ilk defa bir katil balinanın insanları taklit ettiğini belirtti. Wikie'nin konuşurken ne kadar başarılı bir performans sergilediği ise özel bir yazılım ile test ediliyor.
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Balina Wikie’yi insan gibi konuşturdular
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