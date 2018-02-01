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Dışişleri’nden uyarısı

Giriş Tarihi: 1.2.2018
Dışişleri’nden Kıbrıs uyarısı
, Güvenlik Konseyi'nin 'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu'nun görev süresinin altı ay uzatılmasına ilişkin kararda peşin hüküm içeren yazımların korunduğunu belirtti. Açıklamada, önümüzdeki dönemde herhangi bir sürecin başarılı olması için, adadaki mevcut gerçekleri ve yarım asırda müzakerelerde elde edilen deneyimi yansıtan bir temel üzerinde inşa edilmesinin öneminin altı çizildi. Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kalmasının nedenlerinin her hâlükârda doğru irdelenmesi gerektiği belirtilirken, "Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde bir ortaklığa girmeye niyetli olmadıkları da ortaya çıkmıştır" denildi.
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Dışişleri’nden Kıbrıs uyarısı
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