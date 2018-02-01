Esed rejimi Doğu Guta'yı klor gazıyla vurdu

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejim güçleri, sabah erken saatlerde, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'nın Duma ilçesinin çevresini klor gazı yüklü karadan karaya roketlerle hedef aldı.

Saldırıdan aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin etkilendiği bildirildi. Gazdan etkilenenler, Sivil Savunma ekiplerince bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Esed rejimi, geçen ay da Duma'daki sivillere 2 defa klor gazıyla saldırmış ve çok sayıda kişi gazdan etkilenmişti.

Rejim güçleri, 14 Kasım 2017'den itibaren Doğu Guta'daki sivil yerleşimlere saldırılarını şiddetlendirdi.

Sivil Savunma ekipleri, Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya 2017'de düzenlenen saldırılarda 12'si sivil savunma görevlisi toplam bin 337 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı.



