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'da hastaneye hava saldırısı

'nin orta kesimindeki ilinde bir hastaneye hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 15:54
Hama'da hastaneye hava saldırısı

li muhaliflerin kurduğu geçici hükümetin Sağlık Bakanı Firas Cundi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " rejimi sistematik olarak özellikle hastane ve sağlık ocaklarını hedef alıyor." dedi.

Cundi, Esed rejiminin 'nın Keferzita ilçesindeki sivillerin tedavi gördüğü hastaneye hava saldırısı gerçekleştirdiğini ve saldırı sonrası hastanenin acil bölümünün yıkıldığını söyledi.

Olayda can kaybı yaşanmazken hastanenin kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ve Hama ilinin kuzeyi, son 1,5 aydır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor.

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Hama'da hastaneye hava saldırısı
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