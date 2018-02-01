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’e saldırılarda 211 sivil öldü

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Beşşar rejimi ve destekçisi 'nın ilindeki sivil yerleşimlere geçen ay düzenlediği hava ve kara saldırılarda 211 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 17:07 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 17:10
İdlib’e saldırılarda 211 sivil öldü

Sivil Savunma ekipleri, ve çevresine yapılan saldırılara ilişkin raporu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Raporda, rejimi ve destekçisi 'nın ocak ayındaki hava ve kara saldırılarında 59'u çocuk, 50'si kadın toplam 211 sivilin öldüğü, bin 447 sivilin yaralandığı belirtildi.

HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Öte yandan rejim ve müttefikleri, İdlib'in Serakib, Maarretinuman, Han Şeyhun, Cercenez, Temaniye, Kefersecne ve Kefrenbil ilçelerindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik yoğun hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

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GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ İDLİB...

'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

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Buna rağmen rejim güçleri ve zaman zaman Rusya'nın ihlalleri devam ediyor.

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İdlib’e saldırılarda 211 sivil öldü
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