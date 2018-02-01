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'nın canlı yayınındaki görüntü sosyal medyayı karıştırdı

Dün belki de bir daha göremeyeceğimiz oldukça ender rastlanan üç gökyüzü olayı aynı anda gerçekleşti. Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması'nı canlı yayınlayan 'nın canlı yayınında görünen kimliği belirlenemeyen bir cisim ise iddialarını gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 1.2.2018 14:27 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 14:46
NASA'nın canlı yayınındaki görüntü sosyal medyayı karıştırdı

Dünyanın tek uydusu olan Ay'ın kızıl görüntüye büründüğü tam Ay tutulması ile gerçekleşen Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması'sı Türkiye'den ve dünyanın çeşitli bölgelerinden izlendi.

Bu tarihi anları milyonlara ulaştırmak için uzun bir süredir hazırlık yapan Amerikan Havacılık ve Dairesi () Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması'nı canlı yayınladı.

Ancak NASA'nın yayınında kadraja giren bir cisim, tartışmalarını alevlendirdi. Özellikle sosyal medyada sıkça paylaşılan bu kare ülke basınında da kendisine yer buldu. NASA'dan konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR!

Bilim kurgu filmlerinin değişmezi insanoğlu ile uzaylıların karşılaşmaması kuşkusuz biliminde en yoğun mesai harcadığı konu. SETI Institute'ta çalışan Astronom Dr Seth Shostak bu konu ile ilgili oldukça ilgi çekici açıklamalarda bulunmuştu.

Dr Seth Shostak dünya dışı yaşam ile önümüzdeki 20 yıl içinde karşılaşacağımız öngörüsünde bulundu. Shostak, bu durumun fiziksel bir temas değil gezegenler arası bir mesaj olacağı iddiasında.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) de geçtiğimiz aylarda dünya dışı bir yaşama dair somut verilerin 20 yıl içinde çok daha net bir şekilde belirlenebileceğini açıklamıştı.

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NASA'nın canlı yayınındaki görüntü sosyal medyayı karıştırdı
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