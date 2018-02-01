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'da canlı yayında Stalin kavgası!

'da bir radyo programına konuk olan görüş farklılıkları yaşayan iki gazeteci, Sovyetler Birliği’nin eski lider Josef Stalin'in Rusya tarihindeki rolü üzerine girdikleri tartışmada bir anda kavga etmeye başladı.

Giriş Tarihi: 1.2.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 15:14
Rusya'da canlı yayında Stalin kavgası!

'da bir radyo programına konuk olun iki gazeteci, Stalin'in Rusya tarihindeki rolü üzerine girdikleri tartışmada kavgaya tutuştu.

Gazetecilerden biri ayağa kalktı, diğer gazetecinin üzerine yürüdü ve tokat attı. Diğer gazeteci de buna karşılık verince ortalık karıştı.

Radyo programının kadın sunucusu kavgayı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Stüdyo ekibi araya girerek kavganın büyümesini engelledi. Radyo o sırada YouTube üzerinden canlı yayın yapınca, o anlar kameralara da yansıdı.

Canlı yayında yumruklar konuştu

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Rusya'da canlı yayında Stalin kavgası!
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