Soçi’den Suriye’ye yeni anayasa kararı

Rusya
'nın Soçi kentinde 30-31 Ocak günlerinde Türkiye
, Rusya ve İran
garantörlüğünde düzenlenen ve bayrak kriziyle başlayan Suriye
zirvesinden yeni anayasa
için önemli bir adım atıldı. Muhaliflerin Esad rejimini temsil eden Suriye bayrağının kullanılmasını protesto ederek katılmayı reddettiği görüşmelerin ardından, 50 kişiden oluşacak bir anayasa komitesi kurulmasına karar verildi. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, garantör ülkelerin BM'ye 50 kişilik üç ayrı liste sunacağını, taraflarla istişare sonrası 150 kişi arasından 50 kişilik bir komisyon kurulacağını açıkladı. Çalışmaların yakında Cenevre'de başlaması bekleniyor. Zirve sonrası yayımlanan bildirideyse Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü vurgulandı. TÜRKİYE SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAK
Soçi Zirvesi'ne dair Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye, Suriye'deki çatışan tarafların muteber bir siyasi çözümün müzakeresine yönlendirilmesini teminen sahada ve rejim üzerinde nüfuzu olan tüm aktörlerin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini beklemektedir" açıklamasında bulundu. Muhaliflerin garantörü sıfatıyla Türkiye'nin anayasa komisyonunu kurma çalışmalarını yakından takip edeceği belirtildi.