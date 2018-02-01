Trump’tan ‘tavizli birlik’ çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump
, başkanlığının ilk "Birliğin Durumu" konuşmasında Kongre üyelerine birlik olma çağrısında bulundu. Trump önceki günkü konuşmada, "Bugün hepinizi görüş ayrılıklarımızı bir yana koyarak ortak zemin aramaya ve hizmet etmek için seçildiğimiz halka vermemiz gereken birliği sağlamaya çağırıyorum" dedi. Bu mesaja rağmen Trump, Demokratlar'dan göçmen çocuklarının lehine adımlar karşılığında sınır duvarının inşası gibi konularda tavizler istedi. Başkanlığına dair kuşkuları gidermeye çalışan Trump, önerdiği politikalar için yeterli ayrıntı sunmadı. CNN/SSRS'in anlık anket sonuçlarına göre Trump'ın konuşması görüşü sorulanların yüzde 48'i tarafından "çok olumlu", yüzde 22'si tarafından ise "biraz olumlu" bulundu.