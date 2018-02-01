Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Trump’tan ‘tavizli birlik’ çağrısı

Trump’tan ‘tavizli birlik’ çağrısı

Giriş Tarihi: 1.2.2018
Trump’tan ‘tavizli birlik’ çağrısı
ABD Başkanı , başkanlığının ilk "Birliğin Durumu" konuşmasında Kongre üyelerine birlik olma çağrısında bulundu. Trump önceki günkü konuşmada, "Bugün hepinizi görüş ayrılıklarımızı bir yana koyarak ortak zemin aramaya ve hizmet etmek için seçildiğimiz halka vermemiz gereken birliği sağlamaya çağırıyorum" dedi. Bu mesaja rağmen Trump, Demokratlar'dan göçmen çocuklarının lehine adımlar karşılığında sınır duvarının inşası gibi konularda tavizler istedi. Başkanlığına dair kuşkuları gidermeye çalışan Trump, önerdiği politikalar için yeterli ayrıntı sunmadı. CNN/SSRS'in anlık anket sonuçlarına göre Trump'ın konuşması görüşü sorulanların yüzde 48'i tarafından "çok olumlu", yüzde 22'si tarafından ise "biraz olumlu" bulundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump’tan ‘tavizli birlik’ çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN