Utanç intiharı

Glee isimli gençlik dizisiyle dünya çapında üne kavuşan oyuncu Mark Salling intihar
etti. People magazin dergisi, haberde 35 yaşındaki oyuncunun kendini astığını, cesedinin Los Angeles
Nehri bölgesindeki bir ağaca asılı olarak bulunduğunu iddia etti. ÇOCUK PORNOSU DAVASI
Magazin gündemine bomba gibi düşen intiharın ardından açıklamada bulunan ünlü yıldızın avukatı Michael Proctor, "Mark kibar ve sevecen bir insandı. Hatalarını telafi etmek için elinden geleni yapıyordu. Arkasında annesi, babası ve erkek kardeşini bıraktı. Salling ailesi, gördükleri destek için teşekkür ediyor ve mahremiyetlerine saygı duyulmasını talep ediyor" ifadelerini kullandı.
2015'te 50 bini aşkın çocuk pornosu
materyali bulundurduğu iddiasıyla hakkında dava açılan aktör, suçlamaları kabul etmişti. Mahkeme tarafından suçlu bulunan oyuncunun karar duruşması 7 Mart'ta görülecekti. Depresyona girdiği için akıl sağlığının yerinde olmadığı söylenen Salling'in 4 ila 7 yıl arasında hapis cezası alması bekleniyordu. Aynı zamanda söz yazarı ve müzisyen olan Salling, 2008'de "Smoke Signals", 2010'da ise "Pipe Dreams" isimli albümlerini piyasaya sürmüştü.