"ABD'nin kararları" Gazze'de protesto edildi

Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin çağrısı üzerine Gazze Şeridi'ndeki birçok camiden başlatılan yürüyüşlerde, ABD'nin kararlarını eleştiren ibarelerin yer aldığı dövizler taşındı. Göstericiler, "Geldim ey Kudüs" ve "Canımız, kanımız sana feda ey Aksa" sloganları attı.

Gazze'nin doğu bölgesindeki Hamas sözcüsü Seman Atallah, Arap ve İslam dünyasının Filistin halkının yanında yer almasını temenni ettiğini söyledi.

Arap ve İslam dünyasına Mescid-i Aksa'yı özgürlüğüne kavuşturma, Kudüs'e destek olma çağrısında bulunan Atallah, ABD yönetiminin Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yi terör listesine almasını kınadı.

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Atallah, Filistinli gruplara da bölünmeyi sona erdirme ve uzlaşıyı tamamlama çağrısında bulundu.

Han Yunus kentinde düzenlenen gösteride konuşan Fetih yetkililerinden İmad el-Ağa da ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını protesto etmek için burada olduklarını ifade etti.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) ve Heniyye hakkındaki kararlara tepki gösteren Ağa, ABD'nin kararlarına karşı Filistin öfkesinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

HAKSIZLIĞA MUM YAKTILAR!

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin "Özel Düzenlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiği bildirilmişti. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) de Heniyye'yi yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert da 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada "UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün tekrar gözden geçirmek üzere" askıya alındığını belirtmişti.