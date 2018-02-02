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’nin kirli planı

Banka hesabı bile olmayan lideri Haniye’yi terör listesine alan ’nin hedefi, ablukasını derinleştirerek insani yardım yapan ülkeleri korkutmak

Giriş Tarihi: 2.2.2018
ABD’nin kirli Gazze planı
li siyasi analistler, yönetiminin Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi terör listesine almakla, 'in uyguladığı ablukayı tamamlayarak 'yi boğmaya, Hamas'a veya Gazze'ye mali yardımda bulunanları korkutmaya çalıştığını vurguladı. Siyasi analist-yazar Mustafa Savvaf, ABD'nin 1997'de Hamas'ı "Yabancı Terör Örgütleri" listesine aldığını hatırlatarak, "ABD'nin kararı Gazze'deki insani krizi daha da derinleştirecektir. Birçok insani yardım kuruluşu da bu karardan etkilenecek" diye konuştu.

'YURTDIŞINA ÇIKMIYOR'
Filistinli analist İbrahim Medhun ise ABD'nin bu kararla Filistin direnişini de hedef aldığını vurgulayarak, "Banka hesaplarına sahip olmayan Haniye, Gazze'dedir ve yurtdışına da çok çıkmaz. ABD, bu kararla asıl olarak Gazze'ye yardım eden ülkeleri korkutmayı amaçlıyor" dedi.

FİLİSTİN DIŞİŞLERİ BAKANI ANKARA'DA
Filistin Riad Malki, bugün ve yarın 'ye iki günlük bir ziyarette bulunacak. Malki'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı görüşmede ABD Başkanı 'ın 'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etme kararı ve Filistinlilere yönelik insani yardımda kesintiye gitmesi üzerinde durulacak.
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ABD’nin kirli Gazze planı
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