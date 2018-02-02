ABD’nin kirli Gazze planı

Filistin
li
siyasi analistler, ABD
yönetiminin Hamas
Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi terör listesine almakla, İsrail
'in uyguladığı ablukayı tamamlayarak Gazze
'yi boğmaya, Hamas'a veya Gazze'ye mali yardımda bulunanları korkutmaya çalıştığını vurguladı. Siyasi analist-yazar Mustafa Savvaf, ABD'nin 1997'de Hamas'ı "Yabancı Terör Örgütleri" listesine aldığını hatırlatarak, "ABD'nin kararı Gazze'deki insani krizi daha da derinleştirecektir. Birçok insani yardım kuruluşu da bu karardan etkilenecek" diye konuştu. 'YURTDIŞINA ÇIKMIYOR'
Filistinli analist İbrahim Medhun ise ABD'nin bu kararla Filistin direnişini de hedef aldığını vurgulayarak, "Banka hesaplarına sahip olmayan Haniye, Gazze'dedir ve yurtdışına da çok çıkmaz. ABD, bu kararla asıl olarak Gazze'ye yardım eden ülkeleri korkutmayı amaçlıyor" dedi. FİLİSTİN DIŞİŞLERİ BAKANI ANKARA'DA
Filistin Dışişleri Bakanı
Riad Malki, bugün ve yarın Türkiye
'ye iki günlük bir ziyarette bulunacak. Malki'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı görüşmede ABD Başkanı Donald Trump
'ın Kudüs
'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etme kararı ve Filistinlilere yönelik insani yardımda kesintiye gitmesi üzerinde durulacak.