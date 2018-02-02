Avrupa’da PKK terörü

Türkiye
'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PKK
/YPG
/ PYD
ve DEAŞ'a karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından terör örgütü yandaşları Avrupa'daki saldırılarını artırdı. Daha önceki eylemlerde Avrupa polisinin kendilerine ses çıkarmamasından cesaret alan PKK yandaşları önceki gün Hollanda
'da büyük bir kaosa neden oldu. Hollanda'da teröristler Utrecht tren istasyonunu işgal etti. Türklere karşı ırkçı mesajları pankartlarında taşıyan PKK yandaşları Türklerin Avrupa'ya gelmesine karşı sloganlar atarak büyük bir taşkınlık çıkardı. Türk vatandaşları, pankart ve terör örgütü paçavraları ile izinsiz yapılan PYD/PKK gösterisine Türk bayraklarını taşıyarak tepki gösterdi. Türk vatandaşlarına saldırmak isteyen terör örgütü yandaşlarını engelleyen polis, güvenlik açısından gösteriye son verdirdi. Utrecht polisi, terör örgütü yandaşlarından bir kişinin gözaltına alındığını ve yaralanan olmadığını duyurdu. Hollanda'da terör örgütü PYD/PKK yandaşları 23 Ocak'ta da Rotterdam'da Geylani Hizmet Vakfı'na bağlı camiye saldırmıştı. Saldırıda caminin camları kırılmış, duvarlarına sloganlar yazılmıştı. PYD/PKK yandaşları, son dönemde Avrupa'da birçok camiye saldırmaya başladı. PKK YANDAŞLARINI GÖRMEZDEN GELİYORLAR
Hollanda'da, Türklerin kurduğu Denk Partisi'nin, PYD/ PKK yandaşlarının yaptığı gösterilerde Türk vatandaşlarına yönelik saldırıların tartışılması teklifi, parlamentoda reddedildi. Denk Partisi Lideri Tunahan Kuzu, "Türk bayrakları ile yapılan gösteride siyasetçiler ayağa kalkarak entegrasyon probleminden bahsederken konu terör sempatizanlarının terör örgütlerine ait sembolleri taşıması olunca hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar" dedi. ?EUROPOL: HEDEF TÜRK KURULUŞLARI
Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) 2017 yılı için hazırladığı "Avrupa Birliği Terör Durumu ve Trend Raporu"nda AB
'nin başta Fransa
, Belçika
, Almanya
gibi ülkelerinde Türklerin sahip olduğu mülklere ve kuruluşlara karşı PKK tarafından saldırılar yapıldığı belirtiliyor. PKK Fransa, Belçika, Almanya, İtalya, Romanya ve İsviçre'de üye toplamaya, propaganda ve yardım toplama faaliyetlerine devam ediyor. Raporda ayrıca Avrupa genelinde 2016'da terör örgütleri mensuplarının bir önceki yıla göre daha az tutuklandığı ve bunun sonucu olarak terör saldırılarının arttığı görülüyor. ?"AB, TÜRKİYE'YE BÜYÜK YANLIŞ YAPTI"
Avrupa Birliği'nin (AB) eski Genişlemeden Sorumlu Komiseri Günter Verheugen, Türkiye'nin bazı güçler tarafından Avrupa'dan dışlanmaya çalışıldığını savunarak Türkiye'yi uyardı. Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Doc Research Enstitüsü'nde Avrupa'nın mevcut durumuna dair konuşan Verheugen, Avrupa'nın Türkiye ve Rusya politikasında çok büyük yanlışlar yaptığını söyledi. Verheugen, "Avrupa'da sanki AB üyeliği sadece Türkiye'nin hedefiymiş gibi bir izlenim oluşturuluyor. Bu doğru değil. Türkiye'nin AB üyeliği Avrupa'nın da hedefi ve AB bu ortak hedefe geri dönmeli" dedi. Verheugen, "Türk dostlarıma çağrıda bulunuyorum. Vazgeçmeyin sakın. Zaman değişecek" uyarısında bulundu.