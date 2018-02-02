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Çavuşoğlu'ndan kritik Afrin açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin harekatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu açıklamasında "Niye burada ölen sivillerin haklarını savunmuyorsunuz. Neden teröristlerin haklarını savunuyorsunuz? Neden hep teröristleri darbecileri savunmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun tek bir açıklaması var düşmanlığı, fesatlık, kıskançlık. Çok daha güçlü olmamız lazım. Hedeflerimize ulaşacağız. Amacımız bellidir. Sonuna kadar gideceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 2.2.2018 11:41 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 12:39
Çavuşoğlu'ndan kritik Afrin açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afrin harekatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu "Biz değiliz. Biz Cumhuriyetiyiz. Zamanında tüm ülkeleri kıtaları işgal edecek ülkeler olarak görenler sömürenlerde Türkiye'yi de kendileri gibi zannediyorlar. Bunların işte geçmişini çok iyi biliriz. Nasıl sömürgeci olduklarını çok iyi biliriz. Dünyada insani yardımda 2.yiz. Ecdadımızdan aldığımız mirastır. Milli gelire göre dünyada açık ara önde Türkiye'dir. Tarihi karanlık olan ülkelerin Türkiyeye böyle şeyler demesini hakaret sayarız.

Niye burada ölen sivillerin haklarını savunmuyorsunuz. Neden teröristlerin haklarını savunuyorsunuz? Neden hep teröristleri darbecileri savunmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun tek bir açıklaması var Türkiye düşmanlığı, fesatlık, kıskançlık. Çok daha güçlü olmamız lazım. Hedeflerimize ulaşacağız. Amacımız bellidir. Sonuna kadar gideceğiz" dedi.

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Çavuşoğlu'ndan kritik Afrin açıklaması!
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