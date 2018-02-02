Esad Doğu Guta’yı klor gazıyla vurdu

Suriye
'de Beşar Esad
rejimi, abluka altında tuttuğu Doğu Guta
bölgesinin Duma ilçesindeki sivil yerleşimlere klor gazıyla saldırdı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin etkilendiği belirtildi. Öte yandan İdlib
gerginliği azaltma bölgesinde yer alan Serakib ilçesine yönelik hava saldırısında 5 sivil öldü, çok sayıda sivil ise yaralandı. Suriye Sivil Savunma Ekipleri, Esad rejimi ve Rusya
'nın ocakta İdlib'de sivil yerleşimlere düzenlediği hava ve kara saldırılarında 211 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.