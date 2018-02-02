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Esad ’yı klor gazıyla vurdu

Giriş Tarihi: 2.2.2018
Esad Doğu Guta’yı klor gazıyla vurdu
'de rejimi, abluka altında tuttuğu bölgesinin Duma ilçesindeki sivil yerleşimlere klor gazıyla saldırdı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin etkilendiği belirtildi. Öte yandan gerginliği azaltma bölgesinde yer alan Serakib ilçesine yönelik hava saldırısında 5 sivil öldü, çok sayıda sivil ise yaralandı. Suriye Sivil Savunma Ekipleri, Esad rejimi ve 'nın ocakta İdlib'de sivil yerleşimlere düzenlediği hava ve kara saldırılarında 211 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
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Esad Doğu Guta’yı klor gazıyla vurdu
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