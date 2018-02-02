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'da Türkler 'yı protesto etti

'da Türk vatandaşları, / terör örgütünü protesto etti. tren istasyonu önünde düzenlenen protestoya, çoğu gençlerden oluşan bir grup ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 22:37 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 22:50
Hollanda'da Türkler PKK'yı protesto etti

Gösteriye katılan Türk vatandaşları tekbir getirip, "Türk, Kürt kardeştir, kalleştir, "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Ezgi ve marşlarla devam eden gösteride çok sayıda polis görev aldı.

Hollanda'da PYD/PKK yandaşları tren istasyonunu işgal etti

/PKK yandaşları, geçen hafta başkent Amsterdam'da yaptıkları gösteride iki Türk taksiciyi darp etmiş ve bir Türk gazeteciye saldırmıştı. Terör örgütü yandaşları, Utrecht tren istasyonunda bu hafta yapılan gösteride ise Türk bayrağı taşıyarak tepki gösteren Türk vatandaşlarına saldırı girişiminde bulunmuştu.

Türk Milletvekili Tunahan Kuzu Hollanda'da Can Dündar'ı rezil etti!

PYD/PKK yandaşları, son dönemde Avrupa'da birçok camiye de saldırı düzenlemişti.

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Hollanda'da Türkler PKK'yı protesto etti
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