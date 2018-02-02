KKTC'de hükümet kuruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman'ın başbakanlığındaki dört partili yeni koalisyon hükümetini onayladı.



KKTC'de 7 Ocak'ta yapılan erken genel seçimin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Erhürman, (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Partiden (DP) oluşan dört partili koalisyon hükümetinin yeni Bakanlar Kurulunu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Akıncı'ya sundu.



Erhürman, görüşmenin ardından yaptığı konuşmada, Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sunduğunu, Cumhurbaşkanı'nın da listeyi onayladığını belirterek, Bakanlar Kurulu'nun şu isimlerden oluştuğunu söyledi:



"Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan."



Tufan Erhürman, hükümet programının gelecek hafta Cumhuriyet Meclisinde okunacağını ifade ederek, "Yeni hükümet, ülkemize ve halkımıza hayırlı olsun." dedi.



?HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI



Oyların yüzde 35,58'ini alarak 21 milletvekiliyle sandıktan birinci çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, koalisyon hükümeti kurmak amacıyla yaklaşık bir hafta siyasi partilerle görüşmüş, temaslarından sonuç alamamıştı.



KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.



Erken genel seçimde yüzde 5 barajını geçen 6 partiden UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekilli çıkarmıştı.

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