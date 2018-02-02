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ordusunun, El-Beyda ilinde Husilerle girdiği çatışmalarda 23 kişi ölürken, çok sayıda bölge ele geçirildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 07:11 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 07:11
Yemen'deki olaylar

ordusuna bağlı birliklerin, El-Beyda ilinde ilerlediği, Husilerle girilen çatışmalarda her iki taraftan 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hükümet yanlısı Halk Direniş Güçleri (HDG) komutanlarından Ahmed el-Mısbai AA muhabirine yaptığı açıklamada, Natı bölgesinde son 24 saatte şiddetli çatışmaların yaşandığını, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de havadan destek verdiği operasyonda stratejik pek çok bölgenin Husilerden kurtarıldığını söyledi.

Mısbai, yaşanan çatışmalar sırasında 16 Husi ile 7 askerin öldüğü bilgisini paylaştı.

Yemen ordusu, 24 Aralık 2017'de Husilerin büyük kısmını elinde bulundurduğu Beyda ilinin Numan ilçe merkezini ele geçirmiş ve Natı yönünde ilerleyişini sürdürmüştü.

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Yemen'deki olaylar
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