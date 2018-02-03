1 aylık yağışın 8 katı yağdı

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletindeki Broom kasabası, tropikal fırtınanın getirdiği aşırı yağışlara ve şiddetli rüzgârlara teslim oldu. Saatteki hızı 100 kilometreyi aşan rüzgârların kaydedildiği kasaba, 24 saatte yaklaşık bir metrekareye 449 kilogram yağış aldı. Kasabada etkili olan son iki kasırgadan daha fazla hasara neden olan tropikal kasırga, bölge sakinlerini korkuttu. Fırtınanın şiddetiyle devrilen ağaçlar, yüzlerce ev ve işyerinde elektrik kesintisine sebep oldu. Aşırı yağışlar, sel felaketini de beraberinde getirdi. Kasaba yakınındaki Great Northern Otoyolu sel sularına gömüldüğü görüldü. Resmi kaynaklar, ocak ayı yağış ortalaması metrekareye 183.4 kilogram olan kasabanın, geçen ay 858.4 kilıo yağış aldığını bildirdi. Öte yandan, Daly River kasabası da aşırı yağışlara teslim oldu. 3 günde metrekareye 500 kilo yağış alan kasabada sel felaketi yaşandı. Yüzlerce kişi tahliye edildi.

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