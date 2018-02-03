Buz kestiler

Orta Asya ülkesi Kazakistan, eksi 56 dereceye kadar düşen hava sıcaklıklarıyla mücadele ediyor. Hava sıcaklıklarının daha da düşmesinden endişelenen yetkililer, vatandaşları gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Dondurucu soğuklar nedeniyle okullar dört gün boyunca tatil edildi. Yetkililer, evsiz insanlara yardım için düğmeye basarken, sürücülerin sokakta gördükleri insanları gidecekleri yerlere bedava götürmeye başladığı öğrenildi. Kazakistan Sağlık Bakanlığı, 21 Ocak'tan şu ana kadar 233 kişinin donma teşhisiyle hastaneye başvurduğunu açıkladı. Kazakistan'da kaydedilerek sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler, rekor soğukların sadece insanların değil hayvanların da yaşamını da tehdit ettiğini gözler önüne serdi. Sosyal medya kullanıcılarını hayret içinde bırakan görüntülerde, onlarca sokak hayvanının soğuktan donarak öldüğü görüldü. YouTube'daki bir video, çite tırmanırken donarak ölen bir tavşanın vatandaş tarafından oradan çıkarıldığını gösteriyor. Bir diğer görüntüde ise izleyiciler, karlı bir alanda yürürken donmuş bir sokak köpeğine şahit oluyor. Sosyal medya platformlarında donarak ölen hayvanların görüntülerinin hızla yayılmasının ardından ülkedeki hayvan hakları aktivistleri, vatandaşları sokak hayvanlarına yardım etmeye çağırdı.

OYMYAKON'A KOMŞU

Kazakistan'daki soğuğun, komşu Rusya'nın Oymyakon köyünde -65 derecenin kaydedilmesinden bir hafta sonra etkili olduğu ifade edildi.