Castro’nun oğlu hayatına son verdi

Küba'nın eski devlet başkanı Fidel Castro'nun büyük oğlu Fidel Castro Diaz-Balart (68) hayatına son verdi. Küba'nın resmi gazetesinde yer alan haberde Castro'nun son aylarda derin depresyon tedavisi gördüğü belirtildi. Ölüm şekline ilişkin açıklama yapılmazken, cenazesine ilişkin açıklamaların ailesi tarafından yapılacağı kaydedildi. Küba'da "Fidelito" olarak bilinen Diaz- Balart, 1 Eylül 1949'da Castro'nun ilk eşi Mirta Diaz- Balart'la olan evliliğinden doğmuştu. Sovyetler Birliği döneminde nükleer fizik eğitimi alan Castro, Küba'nın nükleer çalışmalarına verdiği katkılarla da biliniyordu. Küba'nın eski Devlet Başkanı Fidel Castro ise Kasım 2016'da 90 yaşında ölmüştü.

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