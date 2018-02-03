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ile arasında belge savaşı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı , 2016 lerinde Rus müdahalesinde bulunduğu iddiasına karşı in bildiri yayınlamasını onayladı. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Cumhuriyet başkanı Devin Nunes tarafından, iki sayfa gizli belgenin de yer verildiği 4 sayfalık bildiride endişelere dikkat çekildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 23:02 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 02:11
Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında belge savaşı

Başkanı , 2016 yılındaki lerde Rusya'nın müdahalede bulunduğu iddiasına karşı in bildiri yayınlamasını onayladı.

İKİ SAYFA GİZLİ BELGE VAR

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 2016 seçimlerinde Rus müdahalesinde bulunduğu iddiasına karşı Cumhuriyetçilerin bildiri yayınlamasını onayladı. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Cumhuriyet başkanı Devin Nunes tarafından, iki sayfa gizli belgenin de yer verildiği 4 sayfalık bildiride endişelere dikkat çekildi.

Bu arada, gazetecilere açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'ye gönderilen tartışmalı belgenin içeriğini utanç verici olarak niteledi. Başkan Trump, 2016 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yürütülen kampanya ile Rusya arasındaki muhtemel gizli anlaşmayı araştıran federal görevlilerin yaptığı çalışmalardan dolayı şikâyetçi oldu.

Robert Mueller: Trump, Rusya soruşturması kapsamında sorgulanabilir

"KAMUOYUNA AÇIKLANMAMALI"

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Cumhuriyet başkanı Devin Nunes tarafından paylaşılan bilgi notunda, FBI'ın ABD mahkemesini, yanılttığını ve ileri sürülen belgelerin düzmece olduğunu ileri sürdü. Devin Nunes, belgede 'önemli materyal ihmalleri ile ilgili ciddi endişeleri' bulunduğunu ve bunun kamuoyuna açıklanmaması gerektiğini söyledi.

ise Cumhuriyetçiler yayınlanan bildiriyi, çok gizli verilerin seçici bir şekilde kullanarak, Eski FBI Başkanı Robert Mueller'in başlattığı soruşturmayı gözden düşürmek amacını taşıdığını iddia ettiler.
Mueller'ın başlattığı soruşturma üzerine Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki tartışma siyasi bir savaşa dönüştü.

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Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında belge savaşı
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