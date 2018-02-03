Elçiden ABD’ye ‘PKK/YPG uyarısı’

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, bir terör örgütüyle mücadele etmek için başka bir terör örgütüyle iş birliği yapmanın yanlış olduğunu vurgulayarak, ABD
'ye teröre desteği kesin" çağrısında bulundu. Türkiye'nin PKK
teröründen çok acılar çektiğini ve yakın gelecekte benzer bir senaryoyu Suriye'nin kuzeyinde oluşacak bir tehdit üzerinden yaşamak istemediğini anlatan Kılıç, Türkiye'nin sınır ve doğrudan ulusal güvenliğinin söz konusu olduğunu vurguladı. Kılıç, Türkiye'nin neden Suriye'nin kuzeyindeki bir PYD
yapılanmasına izin vermeyeceğini anlatırken, ABD'nin eski Savunma Bakanı Ash Carter'ın "YPG
ile PKK arasındaki bağın varlığını kabul ettiğini" hatırlattı.