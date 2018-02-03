Göçmenlere ırkçı saldırı

Macerata kentindeki olayla ilgili son bilgileri veren La Stampa gazetesi, 28 yaşındaki saldırgan Luca Traini'nin aracından çevreye ateş açmasıyla meydana gelen olayda yaralananların sayısının 6 olduğunu yazdı. Yaralananların Mali, Nijerya ve Gana'dan gelen Afrikalılar oldukları açıklandı.

Haberde, "bazı kaynakların, Traini'nin gittiği spor salonunda daha önceden siyahileri vuracağına dair söylemlerde bulunduğu" belirtildi.

"YARALILAR ARASINDA DURUMU CİDDİ OLANLAR VAR"

Diğer bir İtalyan gazetesi La Repubblica da yaşları 21 ile 33 arasında değişen yaralıların 5'inin erkek, birinin kadın olduğunu yazdı. Gazetenin haberinde, 4 yaralının taburcu edildiği ancak diğer iki kişinin durumunun daha ciddi olduğu kaydedildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, bu sabah saat 11.00 civarında Macerata şehir merkezinde meydana gelen olayda, Luca Traini adlı ırkçı bir saldırgan aracından sokağa ateş açmıştı.

Özellikle Afrikalıları hedef alan saldırgan, daha sonra araçtan çıkıp sırtına İtalya bayrağı sarmıştı. Saldırının ardından meydandaki anıtın önünde "Yaşasın İtalya" diye bağırıp, "Nazi selamı veren" saldırgan, polisin olay yerine intikal etmesiyle suçunu kabul etmiş ve tutuklanmıştı.

Irkçı saldırıyı gerçekleştiren Traini'nin daha önce ülkenin kuzeyindeki aşırı sağ görüşlü Kuzey Ligi (Lega Nord) partisinden bir belediyenin meclis üyeliğine aday gösterildiği de ortaya çıkmıştı. Partinin seçim bildirisinde "Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayanların kontrol edilmesi" şeklinde bir başlık da yer alıyordu.