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Kürt mafyası ile Beyaz Bayrak’ta birleşti

Giriş Tarihi: 3.2.2018
Kürt mafyası ile DEAŞ Beyaz Bayrak’ta birleşti
Suriye'nin Rakka kentinde terör örgütleri ile PKK/YPG'nin ABD'nin gözetiminde yaptıkları kirli ittifaka bir yenisi daha eklendi. Kürt mafya grupları ile DEAŞ mensuplarının güçlerini birleştirerek grubu isimli yeni bir terörist oluşum kurdukları ortaya çıktı. Terör örgütünü DEAŞ'tan ayrılan teröristler ile Kürt mafyasının kurduğu kaydedildi. Beyaz Bayraklar'ın Irak'ın Jambur Dağları'ndaki petrol sahalarını ele geçirmeye çalıştığı belirtiliyor.
Jambur Dağları'ndaki petrol sahalarını korumakla görevli, 'ye bağlı tugayın komutanı Ali Gazi Sveyş el Ubeydi, komutasındaki tugayla terör örgütünü Tuzhurmatu'dan püskürttüğünü söyledi. El Ubeydi, "Havan topu dahil çok sayıda ağır silahları var. Bu gruba üye terörist sayısının ise bine yakın olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Haşdi Şabi'ye bağlı tugayın komutanı Ali Gazi Sveyş el Ubeydi (sol önde), terör örgütü Beyaz Bayraklar'a karşı milisleriyle birlikte hazırlık yapıyor.
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Kürt mafyası ile DEAŞ Beyaz Bayrak’ta birleşti
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