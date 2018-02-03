Macron’dan ikinci Afrin çarkı

Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Afrin
operasyonu işgale dönüşmemeli" şeklindeki sözlerine Türkiye'den gelen tepki sonrası ikinci kez geri adım attı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fransa'nın Afrin açıklamasına tepki göstermesi üzerine önceki gün Tunus'ta soruları yanıtlayan Macron, "Türkiye Dışişleri Bakanı'nın tepkisi, muhtemelen operasyonun sınırı güvence altına alma amacı taşıdığı, Türkiye'nin bulunduğu noktadan daha ileri gitmeyi veya bölgede uzun süre kalmayı hedeflemediği anlamına geliyor" dedi.
Macron, Türkiye'nin kendi sınırında yaptığı operasyonların, güvenliğini sağlamak ve terör örgütü DEAŞ ile mücadele için meşru hakkı olduğunu da dile getirdi. Fransa, Macron'un bu açıklamalarıyla, Zeytin Dalı Harekâtı'na dair açıklamalarında ikinci kez geri adım atmış oldu.
Bu arada ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de Türkiye'nin Menbiç'e girip girmeyeceğine yönelik soru üzerine şunları kaydetti: "Bunları şimdi konuşmayacağım. Bunu kamuoyuna açıklamanın zamanı değil. (Ülkelerin) İç kamuoylarının anlaşılabilir pozisyonlarından dolayı bu durumu konuşmak işleri daha da zorlaştırabilir. Sadece şunu söyleyebiliriz; şu anda müttefikimiz Türkiye ile aktif tartışma konusudur."