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Muhalifler 'de savaş uçağı düşürdü

Suriye'de muhaliflerin, ilinin doğu kırsalında bir savaş uçağını düşürdüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib’de muhalifler tarafından düşürülen uçağın Rus uçağı olduğunu ve uçaktaki pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018 18:51 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 21:05
Muhalifler İdlib'de savaş uçağı düşürdü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'de bulunan gerilimi azaltma bölgesi üzerinde uçuş yapan Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.

Rus pilotun uçak düşmeden önce kendini fırlatmayı başardığı ifade edilen açıklamada, pilotun El Nusra tarafından kontrol edilen bölgede girdiği çatışmada hayatını kaybettiği kaydedildi.

PİLOTUN NAAŞI İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Açıklamada, Suriye'nin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin garantörleri Rusya ve Türkiye arasında pilotun naaşının teslim alınması için çalışmaların yürütüldüğü bilgisine yer verildi.

Suriyeli kaynaklardan gelen ilk bilgilerde, İdlib'de düşürülen uçağın rejimine ait olduğu iddia edilmişti.

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Muhalifler İdlib'de savaş uçağı düşürdü
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