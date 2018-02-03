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"Rum tarafındaki seçimler, Rum toplumunun iç meselesidir"

Akıncı, " Türk liderinin kim olacağına Kıbrıs Türk toplumu karar verdiği gibi, Kıbrıs inin kim olacağına da Kıbrıs Rum toplumunun karar verecek olması gayet doğaldır. Bizim buna herhangi bir şekilde müdahil olmamız söz konusu bile olamaz" dedi. Akıncı, Güney Kıbrıs Rum kesiminde pazar günü yapılacak seçimlerin, Kıbrıs Rum toplumunun iç meselesi olduğunu bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 22:28 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 02:13
Rum tarafındaki seçimler, Kıbrıs Rum toplumunun iç meselesidir

Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Konferansı'nda Rum tarafına sunduğu harita önerisini geri çekmesinin, "Rum tarafındaki seçimleri etkilemeye yönelik bir müdahale olarak takdim edilmesini" hayretle izlediğini belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman'ın başbakanlığındaki dört partili yeni koalisyon hükümetini onayladı.

TÜRK TARAFI HARİTA ÖNERİSİNİ TEMMUZ'DA GERİ ÇEKTİ

Akıncı, Türk tarafının Rum tarafına sunduğu harita önerisini geri çekmesinin, Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide nezdinde Temmuz ayında olduğunu belirterek, Aralık ayında da harita önerisinin Kıbrıs Türk tarafına iade edildiğini açıkladı.

BM'nin tavrı kabul edilmez

Cumhurbaşkanı Akıncı, gelişmelerin basın mensuplarının son günlerdeki sorusu üzerine kamuoyuyla paylaşıldığına işaret ederek, bu durumun Kıbrıs Rum tarafının seçimlerine müdahale olarak takdim edilmeye çalışılmasını anlamanın ve kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti.

"RUM TOPLUMUNUN İÇ MESELESİ"

Rum tarafında pazar günü yapılacak seçimlerin "Kıbrıs Rum toplumunun iç meselesi" olduğunu ifade eden Akıncı, "Kıbrıs Türk liderinin kim olacağına Kıbrıs Türk toplumu karar verdiği gibi, Kıbrıs inin kim olacağına da Kıbrıs Rum toplumunun karar verecek olması gayet doğaldır. Bizim buna herhangi bir şekilde müdahil olmamız söz konusu bile olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

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"Rum tarafındaki seçimler, Kıbrıs Rum toplumunun iç meselesidir"
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