Soçi bir zaferdir

Rusya
'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Suriye
'deki savaşa çözüm bulmak için Rusya'nın Soçi kentindeki zirveye THKP-C Acilciler terör örgütü lideri Mihraç Ural
'ın katılmasına dair Rusya'da da soruşturma başlatıldığını belirterek, "Bu olay, Suriye çözüm sürecinde Türkiye ile ortak attığımız adımları zedelemeyecektir" dedi. Başta Soçi zirvesi olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri hakkında aHaber'e açıklamalarda bulunan Yerhov özetle şu ifadeleri kullandı: "Tarih her şeyi gösterecek ama şimdiden söyleyebiliriz ki bu (Soçi Zirvesi) bir zaferdir. Mantığın ve iyi niyetin iradenin zaferi, herkesin Suriye'deki barışa yönelik çabasının zaferidir ve özellikle Astana sürecinin garantörleri olan Türkiye, Rusya ve İran'ın zaferidir. Özellikle zafer kelimesini kullanma sebebim, Soçi'nin birlikte yaşadığımız ilk tecrübe olmasıdır. Suriye istikametinden hiç kimse ama hiç kimse bu kadar yüksek katılımlı ve anlamlı bir etkinlik üstlenmemiştir." CENEVRE'DE SÜRECEK
Büyükelçi sözlerine şöyle devam etti: "Kongrede somut üç belge kabul edilmiştir. Bu belge Suriye'deki barış sürecinin temellerini çiziyor. İkinci belge, BM'ye yönelik çağrı belgesi. Üçüncüsüyse ortak bir kararla anayasa komisyonuna üye olacak adaylar üzerinde mutabakat sağlanmasıdır.
Görünen şudur ki Soçi'de başlanan girişimler Cenevre'de devam edecektir. Kongre'deki rejim bayrakları hakkında üzüntüyle söylemek isterim olan oldu. Logo için dersimizi çalışacağız." URAL NASIL ORTAYA ÇIKTI?
"Terörist
Mihraç Ural krizi benim için de bir sır diyebilirim, açıklayamadığım bir olgu. O kişinin nasıl ortaya çıktığını Rusya'da da kimse anlamıyor. O kişi listede yoktu. Şu anda Rusya Federasyonu'nun ilgili kurumları bu kişinin nasıl buraya geldiği hususunda soruşturma yapıyorlar ve durum ortaya çıkarıldıktan sonra tüm malumatı Türk partnerlerimizle paylaşacağız. Fakat bu olay, eminiz Suriye çözüm sürecinde Türkiye ile ortak attığımız adımları zedelemeyecektir."