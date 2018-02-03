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'dan ABD'ye darbe resti!

Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise Tillerson'un yorumlarını eleştirerek ülkelerini ortak bir düşmana karşı birleşmeye çağırdı.

Giriş Tarihi: 3.2.2018 08:26 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 08:26
Venezuela'dan ABD'ye darbe resti!

Resmi ziyaret için Küba'nın başkenti Havana'da bulunan Arreaza, "Emperyalizm düşmanımızdır. Trump, ve Orta Amerika göçmenlerine saldırdığı gibi Meksika'ya da aynı şekilde davranıyor. Emperyalizm hiçbir şeye saygı duymuyor." diye konuştu.

ABD'DEN DARBE ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Venezuela'da askeri darbe olabileceğini öne sürmüştü.

BBC'nin haberine göre, Tillerson, seyahatinden önce Texas Üniversitesinde yaptığı konuşmada, Venezuela'da ordunun Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirebileceğini ileri sürmüştü

Tillerson, ABD'nin rejim değişimini desteklemediğini ve ellerinde planlanmış herhangi bir eyleme dair istihbarat olmadığını savunsa da Venezuela'da askeri darbe olabileceğini dile getirmişti.

DARBE İMASI

Latin Amerika'da ordunun tarihsel olarak ciddi kriz zamanlarında müdahalede bulunduğuna dikkati çeken Tillerson, "Venezuela ve tarihinde, işler çok kötüye gittiğinde ve liderler artık halka hizmet edemediğinde, genellikle ordunun değişim aracı olduğu zamanlardır." demişti.

Maduro'nun Küba'dan sığınma talep etmesi gerektiğini söyleyen Tillerson, "Mutfak onun için biraz fazla ısınırsa, Küba'da, kendisine plajda güzel bir malikane verebilecek bazı arkadaşları olduğundan eminim." ifadelerini kullanmıştı.

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Venezuela'dan ABD'ye darbe resti!
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