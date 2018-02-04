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basını yazdı! o bölgede gizli savaşa başladı

'de yayımlanan The New York Times gazetesi, 'in 'ın Sina Yarımadası'nda Mısır hükümetinin de onayıyla 100'den fazla hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. New York Times, hava saldırılarını 'gizli bir savaş' olarak niteledi.

Giriş Tarihi: 4.2.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 4.2.2018 12:06
ABD basını yazdı! İsrail o bölgede gizli savaşa başladı

Habere göre, Sina Yarımadası'nda terör örgütü ile bağlantılı örgütlerle baş etme konusunda 'in bölgedeki hava saldırısı taleplerini geri çevirmedi.

New York Times, İsrail hükümetinin Mısır'in içinde son iki yıldır 100'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini ilk kez ortaya çıkardı.

"1979 YILINDA İMZALANAN ANLAŞMANIN ARDINDAN..."

Sina Yarımadası, İsrail ve Mısır arasında 1979'da imzalanan barış anlaşmasının ardından askeri mevcudiyet anlamında kısıtlanmış bir bölge olarak biliniyor.

NYT, İsrail'in Sina Yarımadası'ndaki DEAŞ bağlantılı gruplara yönelik hava saldırılarının bölgede 31 Ekim 2015'de Rus uçağının düşürülmesinin ardından gerçekleştiğini yazdı.

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ABD basını yazdı! İsrail o bölgede gizli savaşa başladı
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