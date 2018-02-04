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, terör örgütlerine verdiği silahlardan dolayı yargılanabilir’

Giriş Tarihi: 4.2.2018
‘ABD, terör örgütlerine verdiği silahlardan dolayı yargılanabilir’
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı, 'nin 'ye verdiği silah desteğini bir kez daha gündeme getirdi. ABD'nin silah desteğinin hukuki boyutunu AA muhabirine değerlendiren uzmanlar, bu durumun gelecekte uluslararası mahkemelere taşınabileceğine işaret etti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, ABD ve Avrupa Birliği'nin 'yı terör örgütü olarak kabul ettiğini hatırlatarak, PYD'nin, PKK tarafından kurulan ve yönetilen bir örgüt olduğuna dair kuşku bulunmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) önderliğinde akdedilen pek çok uluslararası antlaşmanın, terör örgütlerine silah sağlanmasını yasakladığını belirten Sözüer, bunlardan bazılarına ABD'nin de taraf olduğunu dolayısıyla bu antlaşma hükümlerinin ihlâlinin de söz konusu olabileceğini ifade etti.
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‘ABD, terör örgütlerine verdiği silahlardan dolayı yargılanabilir’
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