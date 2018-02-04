Çin’den ABD’ye sert tepki

Çin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip olan ülke, buna karşı olmak yerine bu eğilime ayak uydurmak için inisiyatif almalı" denildi.

Açıklamada, "ABD'nin Soğuk Savaş zihniyetini terk etmesini ve nükleer silahsızlanma için sorumluluk üstlenmesini, Çin'in stratejik niyetini anlamasını ve ulusal savunma ve askeri gelişimine objektif bakmasını umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü, Pentagon'un yayınladığı Nükleer Durum İnceleme Belgesi'nde Çin'in nükleer gücü konusunda abartılma yapıldığını savundu. Çinli sözcü, nükleer silahları ilk kullanan taraf olmak istemediklerini de sözlerine ekledi.

Nükleer Durum İnceleme Belgesi, dün ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Patrick Shanahan tarafından açıklanmıştı. Shanahan, denizaltılarından fırlatılan balistik füze harp başlıklarının azaltılarak, yerine Soğuk Savaş sırasında kullanılan denizden fırlatılan nükleer seyir füzelerinin modernize edilip tekrar sahaya çıkarılacağını açıklamıştı.