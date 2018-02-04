Kopenhag’da Türkiye’ye destek mitingi

Danimarka
'daki Avrupa Türk Demokratlar Birliği ve İskandinavya Türk Federasyonu çatısındaki dernekler Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için önceki gün miting düzenledi. Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önündeki "Milli Birlik ve Türkiye'ye Destek Mitingi"ne yaklaşık 300 kişi katıldı. Azerbaycanlılar ve Irak Türkmenlerinin de destek verdiği etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, İstiklal Marşı söylendi ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek de halka hitap etti.