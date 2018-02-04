Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kopenhag’da Türkiye’ye destek mitingi

Kopenhag’da Türkiye’ye destek mitingi

Giriş Tarihi: 4.2.2018
Kopenhag’da Türkiye’ye destek mitingi
'daki Avrupa Türk Demokratlar Birliği ve İskandinavya Türk Federasyonu çatısındaki dernekler Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için önceki gün miting düzenledi. Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önündeki "Milli Birlik ve Türkiye'ye Destek Mitingi"ne yaklaşık 300 kişi katıldı. Azerbaycanlılar ve Irak Türkmenlerinin de destek verdiği etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, İstiklal Marşı söylendi ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek de halka hitap etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kopenhag’da Türkiye’ye destek mitingi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN