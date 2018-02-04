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, 'ın sınır vilayetine 180 roket attı

'ın sınır vilayeti Kunar'ın Dangam ilçesine tarafından 180 roket atıldığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2018 14:35
Pakistan, Afganistan'ın sınır vilayetine 180 roket attı

Kunar Emniyet Müdürü Cuma Gül Himmet, sınır birliklerinin dün akşam saatlerinde Dangam'a yönelik düzenlediği roket saldırısının sabaha kadar sürdüğünü söyledi.

Roketlerin yerleşim yerlerine isabet ettiğini belirten Himmet, saldırıda 4 sivilin yaralandığını açıkladı.

Himmet, Pakistan birliklerinin, 180 roket mermisini Dangam'a fırlattığını kaydetti.

Pakistan'ın saldırılarını sürdürdüğü takdirde misliyle karşılık verileceğini söyleyen Himmet, Pakistan'ın bu tavrının yanlış olduğunu ifade etti.

Yaklaşık iki senedir ile Pakistan sınır birlikleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

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Pakistan, Afganistan'ın sınır vilayetine 180 roket attı
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