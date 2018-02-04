PYD/PKK Azez'deki mülteci kamplarına saldırdı

AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Azez bölgesinde bulunan mülteci kamplarına Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK unsurları tarafından bugün öğle saatlerinde roketli saldırı düzenlendi. Kilis ilinin karşısında bulunan kampları hedef alan terör saldırısında kullanılan roketlerin boş araziye düştüğü bildirildi.

Saldırının ardından 200 bin mültecinin yaşadığı kamplarda ciddi bir panik yaşandı. 2011 yılından bu yana devam eden savaştan etkilenerek evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin misafir edildiği kamplarda, Rakka, Humus, Halep, Şam, İdlib, Deyrizor ve Haseke bölgesinden gelen mülteciler bulunuyor.

PYD/PKK mensupları dün Afrin'in doğusunda muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesindeki bir pazara 7 füze fırlatmış ve 4 sivil yaralanmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başından bu yana terör örgütü PYD/PKK tarafından Kilis ve Hatay'a bağlı Reyhanlı ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde bulunan Azez ve Mare beldelerine sık sık roketli saldırılar düzenleniyor.