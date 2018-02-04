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/ Azez'deki kamplarına saldırdı

'de ilinin kuzeyindeki Azez ilçesindeki kamplarına, Afrin'deki terör örgütü / tarafından roket saldırısı düzenlendi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2018 19:22
PYD/PKK Azez'deki mülteci kamplarına saldırdı

AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Azez bölgesinde bulunan kamplarına Afrin'deki terör örgütü / unsurları tarafından bugün öğle saatlerinde düzenlendi. ilinin karşısında bulunan kampları hedef alan terör saldırısında kullanılan roketlerin boş araziye düştüğü bildirildi.

Saldırının ardından 200 bin mültecinin yaşadığı kamplarda ciddi bir panik yaşandı. 2011 yılından bu yana devam eden savaştan etkilenerek evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin misafir edildiği kamplarda, , Humus, , , , Deyrizor ve Haseke bölgesinden gelen mülteciler bulunuyor.

PYD/PKK mensupları dün Afrin'in doğusunda muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesindeki bir pazara 7 füze fırlatmış ve 4 sivil yaralanmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başından bu yana terör örgütü PYD/PKK tarafından Kilis ve Hatay'a bağlı Reyhanlı ile birlikte 'nin kuzeyinde bulunan Azez ve Mare beldelerine sık sık roketli saldırılar düzenleniyor.

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PYD/PKK Azez'deki mülteci kamplarına saldırdı
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